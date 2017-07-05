«Халл Сити» Слуцкого хочет подписать форварда «Кардифф Сити»

«Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведет переговоры с «Кардифф Сити» по трансферу нападающего Кеннета Зохоре. В прошлом сезоне форвард забил 12 голов и сделал пять голевых передач в 29 матчах чемпион-лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Халл Сити» заключил контракт с нападающим Джонатаном Эдвардсом.