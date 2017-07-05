30
«Халл Сити» Слуцкого хочет подписать форварда «Кардифф Сити»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Халл Сити, Кардифф, Слуцкий Леонид , Зохоре Кеннет
Сегодня, 18:55 | Источник: Skysports.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведет переговоры с «Кардифф Сити» по трансферу нападающего Кеннета Зохоре. В прошлом сезоне форвард забил 12 голов и сделал пять голевых передач в 29 матчах чемпион-лиги.
Ранее сообщалось о том, что «Халл Сити» заключил контракт с нападающим Джонатаном Эдвардсом.
Другие материалы по теме:
18:14 Слухи «Уотфорд» намерен купить у «Челси» Чалобу 1
12:01 Слухи Бакка намерен выступать в «Марселе» 0
11:55 Слухи «Челси» намерен отдать Зума в аренду, но футболист хочет играть только в клубе из Лондона 14
10:19 Слухи «Ренн» ведет переговоры с «Челси» по Лоику Реми 4
09:21 Слухи Руни бесплатно перейдет в «Эвертон» 29
07:05 Слухи «Ювентус» согласовал контракт с Бернардески 4
60
Или войдите через