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Венгер наложил вето на переход Бельерина в «Барселону»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Барселона, Бельерин Эктор, Венгер Арсен
Сегодня, 13:25 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил защитнику команды Эктору Бельерину, что не разрешит ему перейти в «Барселону» этим летом.
Испанец провел переговоры с Венгером о своем будущем, была затронута тема каталонского клуба, который желает подписать игрока. Однако Венгер объяснил футболисту, что «канониры» не заинтересованы в его продаже и нет никаких шансов на данный трансфер этим летом.
Ожидается, что «Арсенал» переговорит с «Барселоной» и сообщит, что англичане непреклонны в своей позиции касательно Бельерина.
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