Венгер наложил вето на переход Бельерина в «Барселону»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил защитнику команды Эктору Бельерину, что не разрешит ему перейти в «Барселону» этим летом.

Испанец провел переговоры с Венгером о своем будущем, была затронута тема каталонского клуба, который желает подписать игрока. Однако Венгер объяснил футболисту, что «канониры» не заинтересованы в его продаже и нет никаких шансов на данный трансфер этим летом.

Ожидается, что «Арсенал» переговорит с «Барселоной» и сообщит, что англичане непреклонны в своей позиции касательно Бельерина.