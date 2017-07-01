«Арсенал» вернулся к идее приобретения Куадрадо

«Арсенал» предпримет очередную попытку подписать вингера «Ювентуса» Хуана Куадрадо, утверждают в Италии.

Сообщается, что «канониры» готовы предоставить колумбийцу новый шанс проявить себя в Англии, где ранее у него не получилось сделать это, выступая за «Челси».

По слухам, «Ювентус» готов расстаться с 29-летним игроком за 25 млн евро.

В услугах Куадрадо также могут быть заинтересованы ПСЖ и «Милан».