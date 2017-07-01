30
«Арсенал» вернулся к идее приобретения Куадрадо
Сегодня, 00:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Арсенал» предпримет очередную попытку подписать вингера «Ювентуса» Хуана Куадрадо, утверждают в Италии.
Сообщается, что «канониры» готовы предоставить колумбийцу новый шанс проявить себя в Англии, где ранее у него не получилось сделать это, выступая за «Челси».
По слухам, «Ювентус» готов расстаться с 29-летним игроком за 25 млн евро.
В услугах Куадрадо также могут быть заинтересованы ПСЖ и «Милан».
Другие материалы по теме:
00:49 Слухи Терри решил продолжить карьеру в «Астон Вилле» 0
Вчера
17:37 Слухи В «Ливерпуле» готовы заплатить рекордные в истории клуба деньги за трансфер Наби Кейта 15
16:31 Слухи Рюдигер может перейти в «Челси» 6
11:15 Слухи Пепе подпишет с ПСЖ контракт сроком на один год 7
60
Или войдите через