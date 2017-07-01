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«Арсенал» вернулся к идее приобретения Куадрадо

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Куадрадо Хуан
Сегодня, 00:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Арсенал» предпримет очередную попытку подписать вингера «Ювентуса» Хуана Куадрадо, утверждают в Италии.

Сообщается, что «канониры» готовы предоставить колумбийцу новый шанс проявить себя в Англии, где ранее у него не получилось сделать это, выступая за «Челси».

По слухам, «Ювентус» готов расстаться с 29-летним игроком за 25 млн евро.

В услугах Куадрадо также могут быть заинтересованы ПСЖ и «Милан».

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