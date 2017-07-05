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Бакка намерен выступать в «Марселе»
Сегодня, 12:01 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Милана» Карлос Бакка сообщил представителям «Марселя», что ему очень интересен вариант с продолжением карьеры именно в этом французском клубе.
При этом клуб не спешит подписывать колумбийца. После того, как «Милан» отклонил их предложение в размере 20 млн евро и запросил 30, французы задумались о целесообразности подписания Бакки. «Марсель» рассматривает также других футболистов на позицию форварда.
Карлос провел в стане «россонери» 2 сезона и за 77 матчей он забил 34 мяча.
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