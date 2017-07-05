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Бакка намерен выступать в «Марселе»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Марсель, Бакка Карлос
Сегодня, 12:01 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Милана» Карлос Бакка сообщил представителям «Марселя», что ему очень интересен вариант с продолжением карьеры именно в этом французском клубе.

При этом клуб не спешит подписывать колумбийца. После того, как «Милан» отклонил их предложение в размере 20 млн евро и запросил 30, французы задумались о целесообразности подписания Бакки. «Марсель» рассматривает также других футболистов на позицию форварда.

Карлос провел в стане «россонери» 2 сезона и за 77 матчей он забил 34 мяча. 

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