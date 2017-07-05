Кассано: «Не задумываясь перешел бы в „Кальяри“»

Нападающий Антонио Кассано прокомментировал появившиеся слухи о том, что он может присоединиться к «Кальяри».

«Не задумываясь перешел бы в „Кальяри“. Сложные переговоры? В футболе нельзя исключать ничего».

34-летний форвард был также связан с «Пармой», которая выступает в Серии В.