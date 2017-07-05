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Кассано: «Не задумываясь перешел бы в „Кальяри“»
Сегодня, 10:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий Антонио Кассано прокомментировал появившиеся слухи о том, что он может присоединиться к «Кальяри».
«Не задумываясь перешел бы в „Кальяри“. Сложные переговоры? В футболе нельзя исключать ничего».
34-летний форвард был также связан с «Пармой», которая выступает в Серии В.
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