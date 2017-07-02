«Бордо» хочет арендовать у «Зенита» Хави Гарсию

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру во Франции.

По информации источника, интерес к 30-летнему хавбеку проявляет «Бордо». Отмечается, что жирондинцы не рассматривают вариант с покупкой испанца, а лишь намерены арендовать его на следующий сезон.

Отметим, что самый высокооплачиваемый игрок РФПЛ в прошедшем сезоне существенно снизил к себе требования.