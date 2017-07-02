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«Бордо» хочет арендовать у «Зенита» Хави Гарсию

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бордо, Гарсия Хавьер
Сегодня, 10:19 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру во Франции.

По информации источника, интерес к 30-летнему хавбеку проявляет «Бордо». Отмечается, что жирондинцы не рассматривают вариант с покупкой испанца, а лишь намерены арендовать его на следующий сезон.

Отметим, что самый высокооплачиваемый игрок РФПЛ в прошедшем сезоне существенно снизил к себе требования.

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