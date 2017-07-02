30
«Бордо» хочет арендовать у «Зенита» Хави Гарсию
Сегодня, 10:19 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру во Франции.
По информации источника, интерес к 30-летнему хавбеку проявляет «Бордо». Отмечается, что жирондинцы не рассматривают вариант с покупкой испанца, а лишь намерены арендовать его на следующий сезон.
Отметим, что самый высокооплачиваемый игрок РФПЛ в прошедшем сезоне существенно снизил к себе требования.
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Паредес не горел желанием играть в РФПЛ, как и Манолас, но успешно прошел медосмотр. «Соккер.ру» выясняет, сможет ли аргентинец пригодиться новой команде?
30 июня 2017
Александр Чистяков
У «Спартака» стабильный интерес, «Зенит» готов платить золотом, а «Краснодар» не желает расставаться со Смоловым. «Соккер.ру» - о возможных поворотах карьеры Федора.
29 июня 2017
20:42 Слухи Смолов может стать игроком «Зенита» 166
60
Или войдите через