Иванов: «Лимит в заявке снизит стоимость российских игроков»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что в России будет изменен лимит на легионеров.

«Думаю, лимит в заявке поспособствует тому, что игроки с российским паспортом будут стоить не так дорого. Важно, чтобы наши футболисты уезжали в Европу. Чтобы они понимали, что они могут за рубежом играть. А то никого не выгонишь – у них здесь такая зарплата, что смысла уезжать им нет.

Мне проще взять 10 легионеров, но при этом я понимаю, что тогда в сборной у нас никого не будет. Понятно, что у иностранцев будут травмы и дисквалификации, но у наших игроков все равно будет мало времени на поле. Лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли. Может быть, не в том количестве, как сейчас. Считаю, что лимит в заявке – это нормально».