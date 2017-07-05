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Самедов: «Лига чемпионов для „Спартака“ начинается с Суперкубка»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Самедов Александр
Вчера, 23:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, чего ждет от участия «красно-белых» в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов:

«Готов ли „Спартак“ в нынешнем составе к Лиге чемпионов? Отвечать на такой вопрос – не в моей компетенции. Есть обойма футболистов, есть наигранный состав. Кто будет в команде, тот и выйдет на поле. Могу сказать точно – отдаваться за „Спартак“ готовы все. Остальное – дело руководства и тренерского штаба.

Чего жду от Лиги чемпионов? Ну, начнем с того, что это будет моя первая Лига чемпионов. Чемпионаты мира и Европы были, Кубок Конфедераций был, а вот на клубном уровне такой турнир предстоит впервые. Это, конечно, мотивирует. Сейчас важно сразу поймать ритм, обеспечить хороший старт. Фактически Лига чемпионов для нас начинается с Суперкубка. Есть шанс создать себе настроение на первые туры. А там уже дойдем до Лиги чемпионов. Понятно, что это высочайший уровень, лучший клубный турнир в мире. Соперников загадывать не буду – в любом случае с кем-то из топов придется сыграть, а то и с двумя. А то и с тремя!

„Спартак“ в первой корзине? Вторая тоже будет очень хорошей, так что не переживайте, сильных соперников на нас хватит!»

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