Геркус: «„Локомотив-Казанка“ заметно разнообразит жизнь на стадионе в Черкизове»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал создание фарм-клуба «Локомотив-Казанка», который будет выступать в зоне «Запад» первенства ПФЛ:

«Казанка» – красивая история о железнодорожном братстве и футбольной романтике. Мы хотим, чтобы наша «Казанка» стала командой с искринкой, чтобы она полюбилась нашим болельщикам, обрела нового зрителя. Сегодня мы собрались на Казанском вокзале, чтобы пожелать доброго пути «Казанке».

Нам очень не хватало второй команды. Её появление позволит клубной системе подготовки принять оптимальный вид – когда юноши переходят из академии в молодёжный состав и далее в «Казанку». Этот пошаговый переход позволит нам сохранить и довести до профессиональной зрелости воспитанников академии. Перед ФК «Локомотив» ставится ряд стратегических задач и важнейшей из них является воспитание футбольной молодёжи, доведение воспитанников до основного состава.

«Казанка» заметно разнообразит жизнь на нашем стадионе в Черкизове. Мы будем придумывать, креативить, развлекать. Надеемся, что для болельщиков станет доброй традицией обязательное посещение не только матчей первой команды, но и «Казанки»».

Напомним, вчера состав второй команды «Локомотива» усилился экс-нападающим сборной России Дмитрием Сычёвым.