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Самедов: «Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и её капитан»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Самедов Александр, Акинфеев Игорь
Сегодня, 00:51 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник сборной России Александр Самедов встал на защиту голкипера национальной команды Игоря Акинфеева, которого подвергли критике за неудачную игру на Кубке Конфедераций:

«Что случилось с Игорем Акинфеевым? Игорь столько лет играет за сборную и столько тащит, что тут даже объяснять ничего не нужно. Это человек, на которого всегда можно положиться, лидер и капитан. Гол от Мексики? Так бывает в жизни. Кто-то отдает неточный пас, кто-то в пустые ворота не забивает, ошибки случаются. Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и ее капитан.

Говорят, может уйти, как Игнашевич и Березуцкие? Игорь – сильный человек. Он справится с критикой, все будет нормально».

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