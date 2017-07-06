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Самедов: «Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и её капитан»
Сегодня, 00:51 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник сборной России Александр Самедов встал на защиту голкипера национальной команды Игоря Акинфеева, которого подвергли критике за неудачную игру на Кубке Конфедераций:
«Что случилось с Игорем Акинфеевым? Игорь столько лет играет за сборную и столько тащит, что тут даже объяснять ничего не нужно. Это человек, на которого всегда можно положиться, лидер и капитан. Гол от Мексики? Так бывает в жизни. Кто-то отдает неточный пас, кто-то в пустые ворота не забивает, ошибки случаются. Акинфеев по-прежнему лицо нашей сборной и ее капитан.
Говорят, может уйти, как Игнашевич и Березуцкие? Игорь – сильный человек. Он справится с критикой, все будет нормально».
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