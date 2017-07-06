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Газизов: «Урезаем трансферный бюджет „Уфы“, и „Салават Юлаев“ тут ни при чём»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Уфа
Сегодня, 01:59 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном урезании бюджета команды в пользу хоккейного клуба «Салават Юлаев»:

«Когда мы встречались с главой республики, бюджет „Уфы“ был установлен на том же уровне, на котором и в том году. А вот трансферный бюджет мы урезаем на 50%. Эти деньги будут отправлены на развитие детского футбола в школе „Уфы“. Поэтому здесь возможно были некие трудности перевода или не так поняли. Тем более, здесь никак не фигурирует „Салават Юлаев“».

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