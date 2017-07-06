Рейтинг@Mail.ru

Виталий Мутко: «Дзюба и Кокорин входят в расширенный список кандидатов в сборную»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Россия, Зенит, Дзюба Артём, Кокорин Александр, Мутко Виталий
Сегодня, 00:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что в сборной России по-прежнему рассчитывают на форвардов «Зенита» Артема Дзюбу и Александра Кокорина.

«Я желаю им удачи, они входят в расширенный список кандидатов сборной. Черчесов ответил на вопрос об их поступке, мне к этому добавить нечего», - сказал Мутко.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:14
ответ пользователю ROMA DROGBA (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:13
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:58
ответ пользователю Mr.Fish-ka (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:57
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:59 Газизов: «Урезаем трансферный бюджет „Уфы“, и „Салават Юлаев“ тут ни при чём» 0
Вчера
23:48 Самедов: «Лига чемпионов для „Спартака“ начинается с Суперкубка» 34
Станислав Горин
Сила самовнушения. «Зенит» - топ-клуб?
Фурсенко, Кришито, Полоз, Нобоа и другие футбольные персоны без лишней скромности заявляют, что «Зенит» - великий клуб. «Соккер.ру» сверяет слова с делами.
Комментариев: 41
21:16 Сычёв: «Если бы не было задачи попасть в главную команду, я бы сразу пошёл в тренеры» 9
20:59 Сёмин надеется, что Сычёв своей игрой за «Казанку» заслужит вызов в «Локомотив» 20
18:44 Мутко: «Денисов? Черчесов переступил бы через конфликт, если футболист был бы незаменимым» 57
15:35 Федун предложил свою схему лимита на легионеров в заявке 56
14:15 Мутко: «Инопланетян для сборной у нас нет, результата вот так сразу не бывает» 65
13:59 Жириновский: «Негативно отношусь к легионерам в российских командах» 46
11:45 Полоз: «Не считаю себя и Кокорина „детьми лимита“» 67
все материалы по этой теме
Турниры