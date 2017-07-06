Виталий Мутко: «Дзюба и Кокорин входят в расширенный список кандидатов в сборную»

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что в сборной России по-прежнему рассчитывают на форвардов «Зенита» Артема Дзюбу и Александра Кокорина.

«Я желаю им удачи, они входят в расширенный список кандидатов сборной. Черчесов ответил на вопрос об их поступке, мне к этому добавить нечего», - сказал Мутко.