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Виталий Мутко: «Дзюба и Кокорин входят в расширенный список кандидатов в сборную»
Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Россия, Зенит, Дзюба Артём, Кокорин Александр, Мутко Виталий
Сегодня, 00:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент РФС Виталий Мутко отметил, что в сборной России по-прежнему рассчитывают на форвардов «Зенита» Артема Дзюбу и Александра Кокорина.
«Я желаю им удачи, они входят в расширенный список кандидатов сборной. Черчесов ответил на вопрос об их поступке, мне к этому добавить нечего», - сказал Мутко.
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