«Зенит» готов расстаться с Маурисио, Молло, Эрнани и Цаллаговым

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил, что клуб готов расстаться с Маурисио, Йоаном Молло, Эрнани и Ибрагимом Цаллаговым.

«Мы готовы с ними расстаться, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет. Предложений по Цаллагову пока нет, если будут, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника - а именно там его видит главный тренер - есть достаточное количество игроков - Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев».