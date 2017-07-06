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«Зенит» готов расстаться с Маурисио, Молло, Эрнани и Цаллаговым
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Сарсания Константин , Молло Йоан, Маурисио, Эрнани, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 09:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил, что клуб готов расстаться с Маурисио, Йоаном Молло, Эрнани и Ибрагимом Цаллаговым.
«Мы готовы с ними расстаться, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет. Предложений по Цаллагову пока нет, если будут, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника - а именно там его видит главный тренер - есть достаточное количество игроков - Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев».
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А вот Рома Павлюченко тащил ,тащил в одиночку ,вывел на евро своим дублем,вывел в четвертьфинал на евро ,и своим голом помог выйти в полуфинал . Вот он герой - последний герой - Роман Павлюченко - бронза 2008
Литейный ,выходи))))