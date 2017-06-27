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«Урал» арендовал Портнягина

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Урал, Локомотив М, Портнягин Игорь
Сегодня, 17:34 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Сергей Иванов

Как и ожидалось, нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин переходит в «Урал». Клуб из Екатеринбурга объявил об аренде 28-летнего игрока. Он уже присоединился к «Уралу» на сборе в Словении. В своей новой команде Портнягин будет выступать под номером 88.

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