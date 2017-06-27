«Урал» арендовал Портнягина

Как и ожидалось, нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин переходит в «Урал». Клуб из Екатеринбурга объявил об аренде 28-летнего игрока. Он уже присоединился к «Уралу» на сборе в Словении. В своей новой команде Портнягин будет выступать под номером 88.