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«Фиорентина» близка к подписанию полузащитника «Ниццы»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Ницца, Эйссерик Валентин
Сегодня, 13:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
«Фиорентина» договорилась по контракту с полузащитником «Ниццы» Валентином Эйссериком. Договор с 25-летним игроком согласован, но «фиалки» пока не договорились с «Ниццей». Итальянский клуб предложил за Эйссерика 3 млн евро, а «Ницца» хочет выручить не менее 5 млн. Контракт Эйссерика с «Ниццей» рассчитан до лета 2018 года.
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