«Фиорентина» близка к подписанию полузащитника «Ниццы»

«Фиорентина» договорилась по контракту с полузащитником «Ниццы» Валентином Эйссериком. Договор с 25-летним игроком согласован, но «фиалки» пока не договорились с «Ниццей». Итальянский клуб предложил за Эйссерика 3 млн евро, а «Ницца» хочет выручить не менее 5 млн. Контракт Эйссерика с «Ниццей» рассчитан до лета 2018 года.