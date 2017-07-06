«Интер» готов продать Кондогбиа

Полузащитник «Интера» Жоффри Кондогбиа покинет команду этим летом, поскольку не входит в планы нового главного тренера Лучано Спаллетти. Наставник дал понять руководству, что оно может выставить хавбека на трансфер. Интерес к нему проявляли клубы из Китая, но Кондогбиа хочет остаться в Европе, где им интересовалась «Валенсия». Но стоимость игрока может смутить – она составляет 35 млн евро.