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«Интер» готов продать Кондогбиа

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Кондогбиа Жоффри
Сегодня, 13:49 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Интера» Жоффри Кондогбиа покинет команду этим летом, поскольку не входит в планы нового главного тренера Лучано Спаллетти. Наставник дал понять руководству, что оно может выставить хавбека на трансфер. Интерес к нему проявляли клубы из Китая, но Кондогбиа хочет остаться в Европе, где им интересовалась «Валенсия». Но стоимость игрока может смутить – она составляет 35 млн евро.

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