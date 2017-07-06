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Амир Натхо восстановится после травмы к сентябрю

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: травмы игроков, Локомотив М, Натхо Амир
Сегодня, 14:24 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Адам Натхо, отец полузащитника «Локомотива» Амира Натхо, рассказал, что 20-летний игрок восстановится после травмы раньше предполагаемого срока.

«Восстановление идет с опережением графика, он занимался в тренажерном зале и сейчас уже начал выходить на поле, тренируется индивидуально. Где-то через два месяца Амир должен вернуться в строй. Пускай позанимается пару-тройку недель, после чего обсудим с тренером, как будем [действовать] дальше».

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