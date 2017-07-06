Амир Натхо восстановится после травмы к сентябрю

Адам Натхо, отец полузащитника «Локомотива» Амира Натхо, рассказал, что 20-летний игрок восстановится после травмы раньше предполагаемого срока.

«Восстановление идет с опережением графика, он занимался в тренажерном зале и сейчас уже начал выходить на поле, тренируется индивидуально. Где-то через два месяца Амир должен вернуться в строй. Пускай позанимается пару-тройку недель, после чего обсудим с тренером, как будем [действовать] дальше».