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Таски пропустит матч за Суперкубок России из-за перелома пальца ноги

Матч: ЛокомотивЛокомотив-:-СпартакСпартак
Начало матча: 14.07.2017, 21:30
Соккер.Ру // Россия: травмы игроков, Таски Сердар
Сегодня, 15:36 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

«Спартак» не сможет рассчитывать на услуги защитника Сердара Таски в матче за Суперкубок России, в котором «красно-белые» сразятся с «Локомотивом».

30-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы, полученной в контрольной встрече с «Вождовацем» (3:2). Обследование выявило у оборонца перелом пятого пальца правой стопы.

Пресс-служба московского клуба сообщает, что Таски будет вынужден пропустить матч за Суперкубок России, а также товарищеский поединок с хорватским клубом «Славен Белупо».

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