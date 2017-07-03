Таски пропустит матч за Суперкубок России из-за перелома пальца ноги

«Спартак» не сможет рассчитывать на услуги защитника Сердара Таски в матче за Суперкубок России, в котором «красно-белые» сразятся с «Локомотивом».

30-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы, полученной в контрольной встрече с «Вождовацем» (3:2). Обследование выявило у оборонца перелом пятого пальца правой стопы.

Пресс-служба московского клуба сообщает, что Таски будет вынужден пропустить матч за Суперкубок России, а также товарищеский поединок с хорватским клубом «Славен Белупо».