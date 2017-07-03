30
Таски пропустит матч за Суперкубок России из-за перелома пальца ноги
Сегодня, 15:36 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь
«Спартак» не сможет рассчитывать на услуги защитника Сердара Таски в матче за Суперкубок России, в котором «красно-белые» сразятся с «Локомотивом».
30-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы, полученной в контрольной встрече с «Вождовацем» (3:2). Обследование выявило у оборонца перелом пятого пальца правой стопы.
Пресс-служба московского клуба сообщает, что Таски будет вынужден пропустить матч за Суперкубок России, а также товарищеский поединок с хорватским клубом «Славен Белупо».
Другие материалы по теме:
23 июня 2017
22 июня 2017
16 июня 2017
15 июня 2017
14 июня 2017
12 июня 2017
11 июня 2017
09 июня 2017
06 июня 2017
Александр Чистяков
Зобнин получил травму, что может надолго оставить его без футбола. Кубок Конфедераций Роман точно пропустит. «Соккер.ру» - о значимости Зобнина для «Спартака» и сборной.
60
Или войдите через
Постараемся одолеть паровозов без твоей помощи.
Хорошо что скамейка сейчас у Спартака более-менее длинная!