Фернандес приступил к тренировкам в составе ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает о том, что защитник «армейцев» Марио Фернандес, накануне присоединившийся к команде на сборе в Австрии после перенесенной операции на носу, принял участие в тренировке с остальными одноклубниками.

Отмечается, что в ближайшее время футболист будет тренироваться и играть в защитной маске. В двух ближайших товарищеских матчах, запланированных на 24 и 25 июня, Фернандес участия не примет.

«У меня все хорошо. С момента операции прошло уже около месяца, восстановление идет нормально. Еще ощущается небольшой отек, но доктора разрешили мне участвовать во всех тренировках, единственное, нужно будет носить маску. Это не станет мне помехой, так что рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму», - сообщил защитник.