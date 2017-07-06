Рейтинг@Mail.ru

«Зенит» подготовил 18 млн евро для трансфера защитника «Сан-Паулу»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Сан-Паулу, Кайо Родриго
Сегодня, 19:05 | Источник: futebolinterior.com.br | Редакция: Антон Белюсь

«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Сан-Паулу» Родриго Кайо.

Напомним, что «сине-бело-голубые» обсуждали с бразильским клубом возможный переход 23-летнего футболиста еще минувшей осенью, но тогда сторонам не удалось договориться.

По информации источника, россияне готовы отдать за Кайо 18 млн евро - сумму отступных, прописанную в его контракте с «Сан-Паулу».

Стоит отметить, что сам игрок предпочел бы остаться в своем нынешнем клубе, где он сможет быть на виду у Тите - главного тренера сборной Бразилии, в составе которой Кайо мечтает выступить на чемпионате мира в России.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:18
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:12
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:12
ответ пользователю Ironyfan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:11
ответ пользователю Мяучело (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:08
ответ пользователю Ironyfan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:04, редактировал Сегодня 20:06
ответ пользователю Мяучело (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:02
ответ пользователю ziborock (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:57, редактировал Сегодня 20:00
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:56
ответ пользователю ziborock (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:54, редактировал Сегодня 19:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:53
ответ пользователю кот сибиряк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:48
ответ пользователю Мяучело (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 19:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:44
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 19:44, редактировал Сегодня 19:45
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 19:42
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 19:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:39
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 19:38
ответ пользователю goodbyegoodboy (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:35
ответ пользователю Zimka (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:34
ответ пользователю кот сибиряк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:00 Федун отказался комментировать интерес к Смолову 24
13:33 Агент Кокорина: «Переход Александра в „Краснодар“? Я ничего не скажу» 40
10:39 Сарсания: «„Зенит“ подпишет одного россиянина и двух-трёх иностранцев» 45
09:41 «Зенит» готов расстаться с Маурисио, Молло, Эрнани и Цаллаговым 246
09:36 Сарсания: «„Зенит“ не ведёт переговоров по Смолову» 32
04:49 Сарсания подтвердил интерес «Бордо» к Хави Гарсии 4
02:53 Слухи «Спортинг» отказал «Зениту» в продаже форварда Алана Руиса за € 20 млн 30
Вчера
22:56 Слухи Хави Гарсия согласился перейти в «Бордо» на правах аренды 28
22:14 Слухи «Галатасарай» претендует на Нету 20
15:48 Бабаев: «„Арсенал“ не делал предложений по Головину» 29
все материалы по этой теме
Турниры