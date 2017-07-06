«Зенит» подготовил 18 млн евро для трансфера защитника «Сан-Паулу»

«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Сан-Паулу» Родриго Кайо.

Напомним, что «сине-бело-голубые» обсуждали с бразильским клубом возможный переход 23-летнего футболиста еще минувшей осенью, но тогда сторонам не удалось договориться.

По информации источника, россияне готовы отдать за Кайо 18 млн евро - сумму отступных, прописанную в его контракте с «Сан-Паулу».

Стоит отметить, что сам игрок предпочел бы остаться в своем нынешнем клубе, где он сможет быть на виду у Тите - главного тренера сборной Бразилии, в составе которой Кайо мечтает выступить на чемпионате мира в России.