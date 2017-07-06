30
«Зенит» подготовил 18 млн евро для трансфера защитника «Сан-Паулу»
Сегодня, 19:05 | Источник: futebolinterior.com.br | Редакция: Антон Белюсь
«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Сан-Паулу» Родриго Кайо.
Напомним, что «сине-бело-голубые» обсуждали с бразильским клубом возможный переход 23-летнего футболиста еще минувшей осенью, но тогда сторонам не удалось договориться.
По информации источника, россияне готовы отдать за Кайо 18 млн евро - сумму отступных, прописанную в его контракте с «Сан-Паулу».
Стоит отметить, что сам игрок предпочел бы остаться в своем нынешнем клубе, где он сможет быть на виду у Тите - главного тренера сборной Бразилии, в составе которой Кайо мечтает выступить на чемпионате мира в России.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:14 Слухи «Галатасарай» претендует на Нету 20
60
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=HDMPiqS5EuI
:)
:)
Как не читаешь об этом информацию в пору сравнить случай на рыбалке
" Жор то есть клёв пошёл .."
Кстати, это фирменное "гы-гы" отменно было вами же и перенято)
Каждый в ответе за того, кого он приручил! :))
-----------------------------------------------------------
с осени готовил эти бабки-московские бабушки не доедали))))
Конечно здорово быть болельщикам Спартака-такая славная история и Спартак - чемпион!