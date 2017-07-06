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Агент Кокорина: «Переход Александра в „Краснодар“? Я ничего не скажу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Краснодар, Кокорин Александр
Сегодня, 13:33 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Кирилл Логинов, агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал слухи о том, что игрока могут обменять в «Краснодар» на Федора Смолова.

«Продолжайте обсуждать, если вам нечем заняться. Я ничего не скажу».

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