Агент Кокорина: «Переход Александра в „Краснодар“? Я ничего не скажу»

Кирилл Логинов, агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал слухи о том, что игрока могут обменять в «Краснодар» на Федора Смолова.

«Продолжайте обсуждать, если вам нечем заняться. Я ничего не скажу».