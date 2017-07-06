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Федун отказался комментировать интерес к Смолову
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Краснодар, Смолов Федор, Федун Леонид
Сегодня, 17:00 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать слухи о возможном трансфере форварда «Краснодара» Федора Смолова.
«Смолов? Без комментариев», - сказал Федун.
Ранее сообщалось о том, что на Смолова претендует «Зенит».
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