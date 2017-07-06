Федун отказался комментировать интерес к Смолову

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать слухи о возможном трансфере форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«Смолов? Без комментариев», - сказал Федун.

Ранее сообщалось о том, что на Смолова претендует «Зенит».