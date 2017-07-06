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Сарсания: «„Зенит“ подпишет одного россиянина и двух-трёх иностранцев»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Сарсания Константин , Медель Гари, Мурильо Джейсон
Сегодня, 10:39 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о планах клуба на покупку новичков. Ранее он назвал тех игроков, с которыми «Зенит» будет расставаться.

«Мы бы хотели взять еще одного российского игрока, но детали раскрывать пока рано. Иностранцы? Как минимум два-три человека должны к нам присоединиться. Фактически сейчас, кроме Нету, у нас нет ни одного центрального защитника, поэтому нужен, прежде всего, как минимум, один центральный защитник. И еще один нападающий.

Медель был в определенный момент в списках игроков, которые могли бы пополнить клуб. Но потом из списков выбыл. Что касается Мурильо, безусловно, главный тренер хорошо его знает, и он входит не то чтобы в шорт-лист, но в список игроков, которые интересны клубу. Тем более нам нужен центральный защитник. Сейчас часто в прессе пишут о том, что какой-то игрок отказался от перехода в „Зенит“. Например, вчера прочли, что отказался Матия Настасич из „Шальке“, а мы с ним даже не разговаривали и вообще не рассматривали его кандидатуру. И таких примеров сколько угодно».

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