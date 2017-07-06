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Тошич: «Не исключаю возможности продолжения карьеры в России»
Вчера, 23:51 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич заявил, что может продолжить карьеру в чемпионате России.
«Как вы знаете, контракт с ЦСКА закончился, и сейчас я свободный агент, нахожусь в поисках новой команды. Новостями вас порадовать не могу. Активно ведутся переговоры со многими странами. Я не исключаю возможность, что продолжу карьеру в России. Но пока воздержусь от конкретики. В скором времени все узнаете», - сказал Тошич.
Ранее сообщалось о том, что Тошич может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
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Зоран, удачи!
Зоран, удачи!
Зоран, удачи!