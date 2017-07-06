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Тошич может продолжить карьеру в тульском «Арсенале»
Вчера, 23:39 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить выступать в российской Премьер-Лиге.
По слухам, в услугах 30-летнего серба заинтересован тульский «Арсенал».
Тошич, напомним, накануне стал свободным агентом: боссы ЦСКА решили не продлевать сотрудничество с игроком.
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05 июля 2017
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Цска.Плюс тренер балканец. А вывод прост, плохи дела у...Гинера.
Это происходит со всеми почти измосковских клубах
Все они пойдут на повышение в Тулу. Заслужили!
цска они уже давно переросли!
Откуда у Тулы 2+ млн. на контракт ему?
К арабам или Туркам поедет.
Загубил свою карьеру, конечно.