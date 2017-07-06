Тошич может продолжить карьеру в тульском «Арсенале»

По информации источника, экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить выступать в российской Премьер-Лиге.

По слухам, в услугах 30-летнего серба заинтересован тульский «Арсенал».

Тошич, напомним, накануне стал свободным агентом: боссы ЦСКА решили не продлевать сотрудничество с игроком.