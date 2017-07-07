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ПСЖ собирается предложить «Арсеналу» € 65 млн за Санчеса
Сегодня, 02:34 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
ПСЖ собирается предпринять новую попытку приобрести нападающего лондонского «Арсенала» и сборной Чили Алексиса Санчеса. По информации источника, парижане намерены предложить за 28-летнего форварда € 65 млн.
На чилийского нападающего «канониров» также претендуют «Манчестер Сити» и «Бавария». Ранее сообщалось, что Санчес предпочёл бы перейти в клуб из Манчестера.
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