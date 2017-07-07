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СМИ: «Сегодня Лукаку пройдёт медосмотр перед переходом в МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу
Сегодня, 00:27 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что трансфер 24-летнего бельгийца, по слухам, обойдется «красным дьяволам» в 75 млн фунтов.

Сообщается, что сегодня ночью форвард пройдет медосмотр в университете UCLA, что в Калифорнии, а уже после этого МЮ объявит о переходе игрока.

В «Эвертоне» готовы расстаться с Лукаку и уже присмотрели ему замену.

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