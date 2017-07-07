СМИ: «Сегодня Лукаку пройдёт медосмотр перед переходом в МЮ»

По информации британских СМИ, нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что трансфер 24-летнего бельгийца, по слухам, обойдется «красным дьяволам» в 75 млн фунтов.

Сообщается, что сегодня ночью форвард пройдет медосмотр в университете UCLA, что в Калифорнии, а уже после этого МЮ объявит о переходе игрока.

В «Эвертоне» готовы расстаться с Лукаку и уже присмотрели ему замену.