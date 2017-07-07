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«Челси» вернулся к кандидатуре Белотти
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Торино, Белотти Андреа, Лукаку Ромелу
Сегодня, 04:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Челси» вновь попытается приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти после того, как стало известно, что форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает источник.
Ранее президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что туринский клуб готов отпустить 23-летнего футболиста за € 100 млн. Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Италии Белотти забил 26 мячей и сделал 7 голевых передач в 35 матчах.
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