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«Интер» нацелился на защитника «Барселоны» Диня
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Барселона, Динь Люка, Энрике Дальберт
Сегодня, 05:22 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Люка Динь попал в список интересов миланского «Интера». Источник утверждает, что «нерадзурри» переключились на 23-летнего игрока после неудачных переговоров с «Ниццей» по Энрике Дальберту.
В минувшем сезоне испанской Примеры Динь принял участие в 17 матчах, 14 раз выходя в стартовом составе, и заработал 3 жёлтых карточки.
Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в услугах 21-летнего защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.
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