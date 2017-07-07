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В «Эвертоне» готовы заплатить «Бенфике» 45 млн евро за Рауля Хименеса

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, Эвертон, Хименес Рауль
Сегодня, 00:06 | Источник: the4thofficial.net | Редакция: Антон Белюсь

«Эвертон» продолжает активную деятельность на трансферном рынке.

Сообщается, что на текущий момент основная задача «ирисок» - найти тех игроков, которые смогут успешно заменить на острие атаки Ромелу Лукаку, который, как ожидается, покинет клуб.

По слухам, мерсисайдцы не намерены ограничиваться приобретением экс-форварда «Малаги» Сандро Рамиреса и проявляют интерес к нападающему «Бенфики» и сборной Мексики Раулю Хименесу. По информации источника, «ириски» готовы выложить за 26-летнего игрока 45 млн евро.

Сам Хименес накануне не стал исключать свой возможный переход в клуб Премьер-Лиги.

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