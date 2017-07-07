«Кальяри» подписал Андреолли из «Интера»

Защитник Марко Андреолли перешел в «Кальяри». Контракт с 31-летним игроком рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Он стал свободным агентом, покинув «Интер», где на Андреолли уже не рассчитывали. В системе «Интера» он провел 14 лет, периодически уходя в аренду в «Рому», «Виченцу», «Сассуоло», «Кьево» и «Севилью».