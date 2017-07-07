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«Кальяри» подписал Андреолли из «Интера»
Сегодня, 17:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Защитник Марко Андреолли перешел в «Кальяри». Контракт с 31-летним игроком рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Он стал свободным агентом, покинув «Интер», где на Андреолли уже не рассчитывали. В системе «Интера» он провел 14 лет, периодически уходя в аренду в «Рому», «Виченцу», «Сассуоло», «Кьево» и «Севилью».
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