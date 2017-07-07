Воспитанник «Генка» Кастань стал игроком «Аталанты»

«Аталанта» объявила о приобретении правого защитника «Генка» Тимоти Кастаня. 21-летний футболист призван заменить перешедшего в «Милан» Андреа Конти. О сроках соглашения пресс-служба «Аталанты» не сообщила.

Кастань выступал в бельгийском коллективе с 2011 года, а в минувшем сезоне помог своей команде достигнуть четвертьфинала Лиги Европы. Кроме того, игрок представляет молодежную сборную Бельгии.

Ранее к клубу из Бергамо присоединился полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич.