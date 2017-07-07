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Воспитанник «Генка» Кастань стал игроком «Аталанты»
Сегодня, 17:34 | Источник: ФК "Аталанта" | Редакция: Роман Мельник
«Аталанта» объявила о приобретении правого защитника «Генка» Тимоти Кастаня. 21-летний футболист призван заменить перешедшего в «Милан» Андреа Конти. О сроках соглашения пресс-служба «Аталанты» не сообщила.
Кастань выступал в бельгийском коллективе с 2011 года, а в минувшем сезоне помог своей команде достигнуть четвертьфинала Лиги Европы. Кроме того, игрок представляет молодежную сборную Бельгии.
Ранее к клубу из Бергамо присоединился полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич.
Welcome Timothy #Castagne https://t.co/H0FPij0s1P #AtalantaLife 🖤💙#GoAtalantaGo ⚫🔵 #EuAtalanta pic.twitter.com/2Nz1fpWSok
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 7 июля 2017 г.
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