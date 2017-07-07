Матье стал игроком «Спортинга»

Защитник «Барселоны» Жереми Матье покинул каталонский клуб и присоединился к лиссабонскому «Спортингу» на правах свободного агента. Контракт с 33-летним футболистом рассчитан на 2 года, а сумма отступных в его договоре составила 60 млн евро.

Матье выступал за «Барселону» с 2014 года и успел выиграть вместе с клубом 9 трофеев. Всего он сыграл 91 матч за «блаугранас».