30
Матье стал игроком «Спортинга»
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: трансферы, Спортинг, Барселона, Матье Жереми
Сегодня, 16:24 | Источник: ФК "Спортинг" Лиссабон | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Барселоны» Жереми Матье покинул каталонский клуб и присоединился к лиссабонскому «Спортингу» на правах свободного агента. Контракт с 33-летним футболистом рассчитан на 2 года, а сумма отступных в его договоре составила 60 млн евро.
Матье выступал за «Барселону» с 2014 года и успел выиграть вместе с клубом 9 трофеев. Всего он сыграл 91 матч за «блаугранас».
Другие материалы по теме:
17:34 Официально Фото Воспитанник «Генка» Кастань стал игроком «Аталанты» 0
16:32 Официально Фото Конти перешел в «Милан» 12
12:30 Официально Шкриньяр - игрок «Интера» 5
Вчера
21:48 Официально Фото «Лидс» усилился экс-хавбеком «Ньюкасла» 2
21:16 Официально Тульский «Арсенал» взял в аренду игрока «Лилля» 3
20:59 Официально Видео Клиши перешёл в «Истанбул Башакшехир» 2
60
Или войдите через