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Матье стал игроком «Спортинга»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: трансферы, Спортинг, Барселона, Матье Жереми
Сегодня, 16:24 | Источник: ФК "Спортинг" Лиссабон | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Барселоны» Жереми Матье покинул каталонский клуб и присоединился к лиссабонскому «Спортингу» на правах свободного агента. Контракт с 33-летним футболистом рассчитан на 2 года, а сумма отступных в его договоре составила 60 млн евро. 

Матье выступал за «Барселону» с 2014 года и успел выиграть вместе с клубом 9 трофеев. Всего он сыграл 91 матч за «блаугранас».

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