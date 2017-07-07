Джуру переходит в «Монпелье»

Защитник сборной Швейцарии Йохан Джуру продолжит карьеру во Франции. 30-летний игрок, который стал свободным агентом после ухода из «Гамбурга», договорился о контракте с «Монпелье». После прохождения медосмотра экс-защитник «Арсенала» заключит с «Монпелье» договор на четыре года.

Ранее «Монпелье» арендовал у ПСЖ хавбека Жонатана Иконе.