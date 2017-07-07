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Джуру переходит в «Монпелье»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, Монпелье, Джуру Йохан
Сегодня, 22:33 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник сборной Швейцарии Йохан Джуру продолжит карьеру во Франции. 30-летний игрок, который стал свободным агентом после ухода из «Гамбурга», договорился о контракте с «Монпелье». После прохождения медосмотра экс-защитник «Арсенала» заключит с «Монпелье» договор на четыре года.

Ранее «Монпелье» арендовал у ПСЖ хавбека Жонатана Иконе.

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