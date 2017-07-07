Карсела-Гонсалес перешёл в «Олимпиакос»

Бывший полузащитник «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес перешел в «Олимпиакос». Последним клубом марокканца была «Гранада». В чемпионат Греции Карсела-Гонсалес перебрался за 3 млн евро. Ранее он также выступал за «Бенфику».