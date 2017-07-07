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Карсела-Гонсалес перешёл в «Олимпиакос»
Соккер.Ру // Греция. Суперлига 2017/2018, Заграница: трансферы, Олимпиакос, Гранада, Карсела-Гонсалес Мехди
Сегодня, 21:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Бывший полузащитник «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес перешел в «Олимпиакос». Последним клубом марокканца была «Гранада». В чемпионат Греции Карсела-Гонсалес перебрался за 3 млн евро. Ранее он также выступал за «Бенфику».
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