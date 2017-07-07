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Гранеро сменил «Реал Сосьедад» на «Эспаньол»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Реал Сосьедад, Эспаньол, Гранеро Эстебан
Сегодня, 20:57 | Источник: ФК "Реал Сосьедад" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник Эстебан Гранеро покинул «Реал Сосьедад», разорвав контракт по обоюдному согласию. Экс-игрок «Реала» сразу же подписал договор на три года с «Эспаньолом».
Ранее «Реал Сосьедад» продал в ПСЖ защитника Юри Бершиче.
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