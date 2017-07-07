Гранеро сменил «Реал Сосьедад» на «Эспаньол»

Полузащитник Эстебан Гранеро покинул «Реал Сосьедад», разорвав контракт по обоюдному согласию. Экс-игрок «Реала» сразу же подписал договор на три года с «Эспаньолом».

Ранее «Реал Сосьедад» продал в ПСЖ защитника Юри Бершиче.