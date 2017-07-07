Винисиус Эутропио возглавил «Шапекоэнсе»

Новым главным тренером бразильского «Шапекоэнсе» стал Винисиус Эутропио. 51-летний специалист уже возглавлял эту команду в 2015 году. Специалист был без работы после увольнения из «Санта-Круса» в июне.

Ранее «Шапекоэнсе» уволил с поста главного тренера Вагнера Мансини.