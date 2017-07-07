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Винисиус Эутропио возглавил «Шапекоэнсе»
Сегодня, 22:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Новым главным тренером бразильского «Шапекоэнсе» стал Винисиус Эутропио. 51-летний специалист уже возглавлял эту команду в 2015 году. Специалист был без работы после увольнения из «Санта-Круса» в июне.
Ранее «Шапекоэнсе» уволил с поста главного тренера Вагнера Мансини.
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