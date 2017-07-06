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Хосеп Сегура - новый спортивный директор «Барселоны»
Сегодня, 00:38 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
У «Барселоны» появился новый спортивный директор.
Им стал Хосеп Сегура, который до сегодняшнего дня был главой академии «сине-гранатовых».
Напомним, что должность спортивного директора пустовала в каталонском клубе с тех пор, как ее покинул Андони Субисаретта, перешедший на работу в «Марсель».
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