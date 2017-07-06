Хосеп Сегура - новый спортивный директор «Барселоны»

У «Барселоны» появился новый спортивный директор.

Им стал Хосеп Сегура, который до сегодняшнего дня был главой академии «сине-гранатовых».

Напомним, что должность спортивного директора пустовала в каталонском клубе с тех пор, как ее покинул Андони Субисаретта, перешедший на работу в «Марсель».