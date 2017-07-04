30
Син Тхэ Ен возглавил сборную Южной Кореи
Сегодня, 12:30 | Источник: kfa.or.kr | Редакция: Дмитрий Кристя
Главным тренером сборной Южной Кореи стал 46-летний Син Тхэ Ен. Контракт с тренером рассчитан на год. На этом посту кореец сменил Ули Штилике, который был уволен в середине июня.
Син Тхэ Ен в 2014 году исполнял обязанности главного тренера сборной Южной Кореи, затем руководил олимпийской сборной.
Корейцы занимают вторую строчку в своей отборочной группе, дающую право выступить на Мундиале, однако в спину им дышит сборная Узбекистана, у которой в активе лишь на одно набранное очко меньше за два тура отборочной кампании до конца. Следующий матч Южная Корея проведет дома против лидирующего Ирана.
Другие материалы по теме:
00:06 Официально Сени покинул пост главного тренера «Сан-Паулу» 6
Вчера
15:23 Официально «Лас-Пальмас» утвердил наставника резервной команды в должности главного тренера клуба 0
27 июня 2017
22:40 Официально Пошкус возглавил молодёжную команду «Амкара» 2
00:33 Тетрадзе покинул «Тобол» 2
26 июня 2017
22:50 Официально «Бастия» рассталась с главным тренером 1
16:11 Официально Фото Де Бур возглавил «Кристал Пэлас» 4
23 июня 2017
19:18 Официально Фото Пеллегрино возглавил «Саутгемптон» 13
22 июня 2017
23:40 Официально Арвеладзе возглавил «Пахтакор» 2
20:43 Официально Пако Лопес возглавил «Леванте» 0
60
Или войдите через