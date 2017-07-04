Син Тхэ Ен возглавил сборную Южной Кореи

Главным тренером сборной Южной Кореи стал 46-летний Син Тхэ Ен. Контракт с тренером рассчитан на год. На этом посту кореец сменил Ули Штилике, который был уволен в середине июня.

Син Тхэ Ен в 2014 году исполнял обязанности главного тренера сборной Южной Кореи, затем руководил олимпийской сборной.

Корейцы занимают вторую строчку в своей отборочной группе, дающую право выступить на Мундиале, однако в спину им дышит сборная Узбекистана, у которой в активе лишь на одно набранное очко меньше за два тура отборочной кампании до конца. Следующий матч Южная Корея проведет дома против лидирующего Ирана.