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Сени покинул пост главного тренера «Сан-Паулу»
Сегодня, 00:06 | Источник: ФК "Сан-Паулу" | Редакция: Сергей Иванов
Легендарный вратарь Рожерио Сени покидает пост главного тренера «Сан-Паулу», который занимал с начала года. В клубе пожелали удачи специалисту в дальнейшей карьере и поблагодарили за работу. Отставка была вызвана неудовлетворительными результатами команды: в 11 матчах «Сан-Паулу» набрал 11 очков в чемпионате Бразилии.
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