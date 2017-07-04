Сени покинул пост главного тренера «Сан-Паулу»

Легендарный вратарь Рожерио Сени покидает пост главного тренера «Сан-Паулу», который занимал с начала года. В клубе пожелали удачи специалисту в дальнейшей карьере и поблагодарили за работу. Отставка была вызвана неудовлетворительными результатами команды: в 11 матчах «Сан-Паулу» набрал 11 очков в чемпионате Бразилии.