Доривал Жуниор возглавил «Сан-Паулу»

Новым главным тренером «Сан-Паулу» стал Доривал Жуниор. Контракт с ним подписан на полтора года. Он сменил у руля команды легендарного в прошлом вратаря Рожерио Сени.

Сам Доривал Жуниор работал со многими бразильскими клубами. Его последней командой был «Сантос».