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Доривал Жуниор возглавил «Сан-Паулу»
Сегодня, 11:41 | Источник: ФК "Сан-Паулу" | Редакция: Сергей Иванов
Новым главным тренером «Сан-Паулу» стал Доривал Жуниор. Контракт с ним подписан на полтора года. Он сменил у руля команды легендарного в прошлом вратаря Рожерио Сени.
Сам Доривал Жуниор работал со многими бразильскими клубами. Его последней командой был «Сантос».
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