«Шапекоэнсе» уволил главного тренера

Бразильский «Шапекоэнсе» отправил в отставку главного тренера команды Вагнера Мансини. Он проработал в клубе семь месяцев, в определенный момент команда даже лидировала в чемпионате, однако она выиграла только два из последних восьми матчей.

Напомним, что Мансини пришлось собирать команду заново после гибели почти всего состава и тренерского штаба в авиакатастрофе.