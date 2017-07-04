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«Шапекоэнсе» уволил главного тренера
Сегодня, 21:33 | Источник: ФК "Шапекоэнсе" | Редакция: Сергей Иванов
Бразильский «Шапекоэнсе» отправил в отставку главного тренера команды Вагнера Мансини. Он проработал в клубе семь месяцев, в определенный момент команда даже лидировала в чемпионате, однако она выиграла только два из последних восьми матчей.
Напомним, что Мансини пришлось собирать команду заново после гибели почти всего состава и тренерского штаба в авиакатастрофе.
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