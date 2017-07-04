«Хаддерсфилд» снова арендовал полузащитника «Челси»

Полузащитник «Челси» Кэйси Палмер проведет ближайший сезон в «Хаддерсфилде». Новичок Премьер-Лиги арендовал 20-летнего игрока на один год. Контракт Палмера с «Челси» рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне он уже был арендован «Хаддерсфилдом».