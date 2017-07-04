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«Хаддерсфилд» снова арендовал полузащитника «Челси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Хаддерсфилд, Челси, Палмер Кэйси
Сегодня, 21:37 | Источник: ФК "Хаддерсфилд Таун" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Челси» Кэйси Палмер проведет ближайший сезон в «Хаддерсфилде». Новичок Премьер-Лиги арендовал 20-летнего игрока на один год. Контракт Палмера с «Челси» рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне он уже был арендован «Хаддерсфилдом».
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