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«Спортинг» арендовал Коэнтрау
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Реал, Спортинг, Коэнтрау Фабиу
Сегодня, 15:40 | Источник: ФК "Спортинг" Лиссабон | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, левый защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау перешел в «Спортинг». Лиссабонский клуб арендовал игрока на следующий сезон.
В минувшем сезоне Коэнтрау сыграл лишь в трех матчах чемпионата Испании. Действующий контракт защитника с «Реалом» истекает летом 2019 года.
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