«Спортинг» арендовал Коэнтрау

Как и ожидалось, левый защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау перешел в «Спортинг». Лиссабонский клуб арендовал игрока на следующий сезон.

В минувшем сезоне Коэнтрау сыграл лишь в трех матчах чемпионата Испании. Действующий контракт защитника с «Реалом» истекает летом 2019 года.