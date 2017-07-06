«Сельта» объявила об уходе Джузеппе Росси

Нападающий «Сельты» Джузеппе Росси покидает команду. Испанский клуб не стал предлагать 30-летнему форварду, арендованному у «Фиорентины», новое соглашение.

Итальянский футболист в минувшем сезоне сыграл 18 матчей в чемпионате Испании, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В апреле Росси получил тяжёлую травму колена и выбыл на срок около 7 месяцев.

Ранее стало известно, что клуб из Виго выкупил у «Фулхэма» права на полузащитника Хосабеда Санчеса.