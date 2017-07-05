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«Малага» арендовала Бастона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Малага, Суонси Сити, Бастон Борха
Сегодня, 00:41 | Источник: ФК "Малага" | Редакция: Сергей Иванов
«Малага» объявила о подписании контракта с нападающим Борхой Бастоном. Форвард был арендован на год у «Суонси», куда перебрался год назад из «Эйбара». В АПЛ он не смог проявить себя, поэтому валлийцы решили его вернуть в Испанию.
Ранее из «Малаги» в «Эйбар» перешел Шарлес.
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