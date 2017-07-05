«Малага» арендовала Бастона

«Малага» объявила о подписании контракта с нападающим Борхой Бастоном. Форвард был арендован на год у «Суонси», куда перебрался год назад из «Эйбара». В АПЛ он не смог проявить себя, поэтому валлийцы решили его вернуть в Испанию.

Ранее из «Малаги» в «Эйбар» перешел Шарлес.