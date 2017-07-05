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«Сандерленд» арендовал защитника «Эвертона»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Сандерленд, Эвертон, Гэллоуэй Брендан
Сегодня, 20:15 | Источник: ФК "Сандерленд" | Редакция: Антон Белюсь
«Сандерленд» объявил об аренде защитника «Эвертона» Брендана Гэллоуэя.
21-летний универсал, способный сыграть как в центре, так и на левом фланге обороны, стал первым подписанием нового главного тренера «черных котов» Саймона Грэйсона.
Арендное соглашение между клубами рассчитано на один сезон.
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