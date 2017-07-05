«Сандерленд» арендовал защитника «Эвертона»

«Сандерленд» объявил об аренде защитника «Эвертона» Брендана Гэллоуэя.

21-летний универсал, способный сыграть как в центре, так и на левом фланге обороны, стал первым подписанием нового главного тренера «черных котов» Саймона Грэйсона.

Арендное соглашение между клубами рассчитано на один сезон.