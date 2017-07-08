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«Челси» присматривается к Морате

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Реал, Мората Альваро
Сегодня, 00:28 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Челси» активизировался в работе по подписанию нападающего. По данным источника, «синие» рассматривают возможность приобретения форварда «Реала» Альваро Мораты. Мадридцы пока требуют за игрока слишком крупную сумму, но желание самого форварда уйти должно сыграть свою роль, рассчитывают в «Челси». Отметим, что на Морату также претендует «Манчестер Юнайтед», но его альтернативой является Ромелу Лукаку из «Эвертона».

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