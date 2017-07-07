«Сассуоло» отказался продавать Дефреля в «Рому»

«Рома» не смогла подписать нападающего «Сассуоло» Грегуара Дефреля. Римский клуб предлагал за 26-летнего игрока 18 млн евро плюс бонусы, однако «Сассуоло» хочет выручить не менее 25 млн евро, имея в виду, что «Лестер» также интересуется Дефрелем. В прошлом сезоне этот игрок забил 16 мячей в 38 матчах.