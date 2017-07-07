«Челси» предложил £75 млн за Лукаку и повторил предложение «Манчестер Юнайтед»

Страсти вокруг возможного трансфера форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжают накаляться. Согласно слухам, «Манчестер Юнайтед» готов раскошелиться и заплатить за футболиста 75 млн фунтов. «Челси» же не желает уступать манкунианцам в этой гонке и предложил за бельгийца те же 75 миллионов.

Сообщается, что агент игрока Мино Райола желает продать нападающего в «Манчестер Юнайтед», тогда как сам Лукаку хочет вернуться в лондонский клуб.